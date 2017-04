iciHaïti - Montréal : Journée internationale de la Diaspora (Inscription)





La 5ème Édition de la Journée internationale de la Diaspora sera commémorée à Montréal les 28 et 29 avril 2017 autour du thème « Un pas vers l'avenir ». Plus de 1,000 participants, représentants commerciaux avec Haïti, représentants gouvernementaux, ONG-secteurs privés sont attendus. Plus de 25 conférenciers sont au programme pour débattre entre autres des thèmes : de Coopération et économie solidaire ; Éducation et développement durable ; Intégration de la diaspora au sein de la société d'accueil : Outil pour mieux réussir ; Relation commerciale Québec-Haïti-Canada et de l'intégration des haïtiens vivant à l'étranger sur la scène politique et économie d'Haïti.



Toutes les personnes intéressées à participer comme partenaires, exposants ou pour toutes autres informations, contactez les organisateurs, le Groupe DP Consultations par courriel à l’adresse suivante : groupedpconsultations@gmail.com



Les organisateurs prévoient également de décerner le Prix d'Excellence de la diaspora haïtienne, à quelques personnalités lors du cocktail d'amitié Québec-Haïti-Canada.



Comme Partenaire officiel, le Consulat Général d'Haïti à Montréal encourage les membres de la communauté à prendre part à cet événement qui sera un espace de réflexion autour des thématiques capables de contribuer à l'épanouissement et au progrès de la communauté.



Dates : 28 et 29 avril 2017

Heures : 9h00 à 17h00

Lieu : Université du Québec à Montréal, Salle Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith

Adresse : 405, rue St-Catherine Est (métro Berri-UQAM)



Pour plus d’informations et le programme visitez : www.journeediaspora.com/



SL/ iciHaïti