iciHaïti - Politique : Installation d’un autre DG au Ministère de l'Éducation





Suite à la démission du Directeur Général sortant Louis Mary Cador, en raison de photos compromettantes de sa personne, qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux... le Ministre de l’Éducation National Josué Agenor Cadet a procédé à l’installation de Meniol Jeune comme nouveau Directeur Général.



La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur sortant, des directeurs techniques et cadres du Ministère, de parlementaires, des proches et amis du nouveau Directeur Général.



Dans ses propos de circonstance, le Ministre Cadet a souligné les défis qui attendent le nouveau Directeur et appelé à la collaboration de tous pour la mission de Meniol Jeune.



Dans son intervention, le nouveau Directeur a exprimé sa volonté d'innover et de développer l'esprit d'équipe, d'initiative et d'ouverture soulignant les 3 principes qui vont guider ses actions « l'humilité, la franche collaboration et le travail bien fait ».



En savoir plus sur Meniol Jeune :

Meniol Jeune détient un doctorat en sciences de l'éducation. Il a travaillé au Centre de Formation pour l'Enseignement Fondamental (CFEF), à la Direction des ressources humaines et à la Direction Générale du Ministère comme Assistant-directeur avant d'occuper ce poste.



IH/ iciHaïti