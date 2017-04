iciHaïti - Tourisme : Arrivée de 90 touristes humanitaires





Vendredi 90 touristes sont arrivés en Haïti a l’initiative de la « Fondation Jack Brewer » informe le Ministère du tourisme. Parmi ces « touristes », qui ont répondu à l'appel au volontariat de Jack Brewer, qui accompagnait le Groupe, plusieurs célébrités du football, volley ball, du mannequinat et de l'entertainment américain et brésilien.



Pour son séjour, ces touristes humanitaires ont un agenda chargé d’activités, entre autres : planter des arbres, participer à des activités sportives, implanter un programme Montessori dans une école à Cité Soleil et visiter l'Hôpital St Luc à Tabarre, où la Fondation Jack Brewer commandite un programme de lutte contre le cancer du sein et des l'ovaires.



IH/ S/ iciHaïti