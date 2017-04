iciHaïti - Granby : Don de matériels de football





Dans le cadre du projet de coopération entre la Ville de Granby au Québec et la commune de Carrefour http://www.icihaiti.com/article-20534-icihaiti-quebec-vers-une-collaboration-entre-granby-et-carrefour.html la ville de Granby en collaboration avec le club de football « Les Cosmos » de la ville, enverra une trentaine de ballons de football et près de 600 chandails.



« Je crois que cette initiative traduit bien la volonté de Granby de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré le Maire Pascal Bonin dans un communiqué. La Ville assumera les frais reliés à l'envoi des équipements, qui n'étaient plus utilisés par le club, jusqu'à Gatineau. Tous les autres frais inhérents à cette initiative seront assumés par différents partenaires.



