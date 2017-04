iciHaïti - Banque Mondiale : 5 millions pour le renforcement des capacités de l’IHSI





Le Conseil d'Administration de la Banque mondiale a approuvé le projet « Haïti - Renforcement des capacités statistiques » avec une subvention de l'Association internationale de développement (IDA) de 5 millions de dollars américains.



L'objectif du projet est d'aider l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI) analyser et diffuser les résultats du 5ème recensement de la population et du logement et renforcer les capacités humaines et technologiques de l'institut.



Rappelons que l’IHSI est une institution chargée de produire des informations chiffrées, fiables et opportunes portant sur tous les aspects des phénomènes économiques, sociaux, démographiques, etc.. et de les mettre à la disposition des instances gouvernementales, des organismes nationaux, internationaux et des utilisateurs de tous ordres.



Evoluant au centre du Système National de Statistique, l’IHSI, en tant qu’organisme déconcentré du Ministère de l’Économie et des Finances, collabore avec les services statistiques des autres ministères et entretient des rapports privilégiés avec des institutions nationales et internationales à la fois productrices et utilisatrices d’informations statistiques.



IH/ iciHaïti