iciHaïti - Montréal : 33ème Édition du Festival «Vues d’Afrique»





La 33ème Édition du Festival International du Cinéma « Vues d’Afrique » se déroulera à Montréal du 13 au 23 avril 2017.



Le Consulat Général d’Haïti à Montréal est fier de s’associer une fois de plus à un tel évènement et promet de consulter les organismes évoluant dans les domaines de la gastronomie, de la musique et de l’audiovisuel afin de contribuer à ce festival.



Pour en savoir plus sur le Festival et le programme visitez : www.vuesdafrique.com/



Pour achetez vos billet en ligne : www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/cycle/festival-international-de-cinema-vues-dafrique-2017



ou



Au guichet de la Cinémathèque : 335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, (métro Berri-UQAM)



Vous pouvez également acheter des cartes-cinéma sur : www.vuesdafrique.com/cinema/nos-cartes-cinema



IH/ iciHaïti