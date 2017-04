iciHaïti - Agriculture : Tournée de travaux de Moïse, dans l'Artibonite





Vendredi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Sénateur Youri Latortue et du Député Cholzer Chancy respectivement Président et Vice-Président de l'Assemblée Nationale, a visité plusieurs localités de l'Artibonite dans le cadre de sa tournée d'évaluation des travaux de curage lancés dans les communes de ce département. Plus de 30 kilomètres de canaux d'irrigation ont déjà été curés et la réfection de plusieurs pistes agricoles est en cours.



« Les problèmes d'infrastructure liés à l'agriculture, les contraintes d'irrigation de nos zones de production ainsi que les difficultés d'accès aux routes agricoles sont, entre autres, des points précis sur lesquels mon administration compte se pencher à travers cette caravane qui s'étendra sur tout le territoire national » a déclaré le Chef de l'Etat.



Le Président Moïse a réitéré sa détermination à faire de son quinquennat celui du renouveau agricole rappelant qu'il s'est fixé comme objectif, la mise en valeur de plus de 50,000 hectares de terre.



IH/ iciHaïti