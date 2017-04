iciHaïti - Tourisme : Réévaluation de deux projets touristiques aux Cayes





Suite à la visite la semaine écoulée de la Ministre du Tourisme Colombe Emilie Jessy Menos http://www.icihaiti.com/article-20577-icihaiti-tourisme-suivi-des-projets-aux-cayes-et-dans-le-sud.html une équipe du Ministère a été dépêchée aux Cayes dans l’objectif de réévaluer des projets touristiques contenus dans le Plan Spécial des Cayes et / ou de relocaliser certains d’entre eux, en fonction du nouveau plan proposé par la Mairie de des Cayes.



La construction de la gare routière et celle du marché jeudi, sont les deux principaux projets visés par cette réévaluation et/ou relocalisation. Un Représentant de la firme GB Design et Construction accompagnait la délégation du Ministère composée de cadres du bureau central et du Directeur Départemental du tourisme du Sud. La délégation avec l’équipe de la Mairie des Cayes conduite par le Maire Fortuné, a procédé à l’inspection des nouveaux sites d’exécutions projetés.



