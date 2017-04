iciHaïti - Agriculture : Don de 25 tonnes de semences





Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Chancellerie d’Argentine ont fait don au Gouvernement haïtien de 25 tonnes de semences maraîchères et céréalières pour relancer l’agriculture familiale et combattre l’insécurité alimentaire dans le Grand Sud, l’Ouest, le Nord’Ouest et l’Artibonite.



Ces 25 tonnes de semence, réparti en plus de 200,000 kits contenant chacun 17 variétés de semences, sont estimée à près de 1.2 million de dollars américains.



Selon Carmel André Béliard, Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, dès mercredi, plus de 40,000 familles paysannes, dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse, vont recevoir un kit de semences qui leur permettra de planter un jardin potager et faire face à la rareté des produits alimentaires durant les prochains six mois.



IH/ SL/ iciHaïti