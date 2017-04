iciHaïti - Gold Cup 2017 : Un arbitre haïtien pré-sélectionné





L’arbitre haïtien Jean-Marc Moreau fait partie d’une liste de 30 arbitres-assistants pré-sélectionnés par la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) pour diriger les rencontres de la Gold Cup 2017.



Après cette étape, Jean-Marc Moreau doit maintenant se qualifier en participant à deux matchs internationaux et du 11 au 14 mai, à Dallas (USA), il devra subir cinq tests : trois tests vidéo, un test physique et un test sur la connaissance théorique. Rosnyck Grant, le Président de la Commission Nationale des Arbitres (Cona) se dit confiant de la réussite de Jean-Marc Moreau « je ne suis pas inquiet pour lui concernant ces tests. Je peux parier qu’il fera au minimum 8 sur 10 sur l’ensemble des tests. »



BF/ iciHaïti