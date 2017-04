iciHaïti - Littérature : Lyonel Trouillot élu Président de l’Association des écrivains de la Caraïbe





Le 5e congrès des écrivains de la Caraïbe s’est conclu par le renouvellement des membres du bureau et du Conseil d’administration de l’Association des écrivains de la Caraïbe (AEC). Un premier vote pour élire les membres du conseil d’administration pour deux ans, puis un second pour designer les membres du bureau.



L’écrivain trinidadien Earl Lovelace, Président sortant a proposé pour lui succéder, l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot, premier Vice-président de 2015 à 2017, dont la candidature a été acceptée à l’unanimité.



À l’issue de son élection, Lyonel Trouillot a déclaré « Nous allons continuer à travailler ensemble pour se faire connaître dans la Caraïbe et pour que nos modestes travaux d’écrivains puissent contribuer à poser la question de l’avenir des populations de la Caraïbe [...] Pour nous rappeler à tous, écrivains, que nous n’écrivons pas dans le vide mais dans un monde réel dans lequel il y a des souffrances réelles, et la façon dont Earl Lovelace pense la Caraïbe a fait naître la nécessité d’en parler au sein de notre association. C’est la ligne que nous devons continuer à suivre ».



Membres du Bureau 2017/2019 :



Lyonel Trouillot, Président ;

Earl Lovelace, 1er vice-président ;

Délia Blanco, 2e vice-présidente ;

Laura Cassin-Carvigan, 3e vice-présidente ;

Gerty Dambury, 4e vice-présidente ;

Ariel Camejo Vento, 5e vice-président ;

Marlène Boudhau, secrétaire générale ;

Evelyne Hermantin, secrétaire générale adjointe ;

Camilus Rabin, trésorier (pi) ;

Georges Brédent, membre de droit ;

À désigner, membre de droit.



IH/ iciHaïti