iciHaïti - FLASH : Grande première à Montréal, match de hockey Haïti - Liban





Le Consulat Général d’Haïti à Montréal informe toute la Communauté haïtienne, que dimanche 23 avril 2017 entre 19h00 et 21h00, se tiendra le premier match amical de hockey Haïti - Liban, organisé par « l’Association libanaise de Hockey au Canada ».



Le Consultat voit dans cette activité sportive une occasion de tisser des liens culturels et sociaux entre les jeunes de ces deux pays chauds, où la pratique du hockey sur glace n’est pas courante. Ceci représente en soi un parfait symbole d’une intégration réussie au Canada.



Le Consulat d’Haïti, invite la Communauté haïtienne à venir en grand nombre encourager et supporter notre équipe.



Le match aura lieu à l’Aréna Raymond Bourque situé au 2345, Boulevard Thimens à Saint-Laurent, H4R 1T4.



Les billets (quantités limités) peuvent être obtenus en ligne sur le site : www.eventbrite.ca/e/liban-vs-haiti-match-de-hockey-sur-glace-tickets-32180045382



IH/ BF/ iciHaïti