iciHaïti - Port-de-Paix : Incendie de la bibliothèque de l'école des Frères de Saint Joseph





L'Association des Bibliothécaires, Documentalistes et Archivistes d'Haïti (ABDAH) a appris avec consternation la nouvelle de l'incendie, le samedi 8 avril 2017, de la bibliothèque de l'école des Frères de Saint Joseph à Port-de-Paix.



Luc Steve Honoré, le Président de l’ABDAH dans une note de solidarité lance un appel à la solidarité et « [...] attire l'attention de toute la population, des anciens de l'école des Frères de Saint Joseph à Port-de-Paix vivant en Haïti ou à l'étranger, de tous les leaders et décideurs politiques et de développement local, des acteurs du secteur de l'information, particulièrement ceux de la chaine du livre et du document afin qu'ils apportent tout l'appui nécessaire qui permettra la remise en fonction de cette bibliothèque pour qu'elle poursuive sa noble mission de formation et de transmission du savoir aux jeunes d'aujourd'hui et de demain. »



