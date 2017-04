iciHaïti - Tourisme : Youri Latortue prêche pour son département





Mme Colombe Emilie Jessy Menos, le Ministre du Tourisme a reçu cette semaine le Président de l’Assemblée Nationale, le Sénateur de l’Artibonite, Youri Latortue.



Au cours de cette visite, le Sénateur Latortue et la Ministre Menos ont mis en perspective la valorisation des potentialités du département de l’Artibonite dans le domaine touristique telles que : les sources chaudes à Anse-Rouge, le triangle des lakous et la ravine à couleuvres. Il a également été question de la possibilité d’ouvrir une école hôtelière d’État aux Gonaïves et également de développer et de créer les produits et les circuits touristiques de l’Artibonite.



IH/ iciHaïti