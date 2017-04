iciHaïti - RAPPEL Diaspora : Grand spectacle d'humour afro-haïtien





Les productions Wyland Brothers vous rappelle que le « spectacle d'humour Pikliz » sera présenté dimanche 16 avril 2017 au Théâtre Rialto 5723 AV. du Parc.



Ce spectacle d’humoristes afro-américains-caribéens trilingue (25% en créole, 25% en français, 50% en anglais) a pour objectif de divertir la diaspora haïtienne et également tous les montréalais. Il permettra aussi à de talentueux comédiens de se faire valoir dans un nouveau contexte : Frantz Casseux (US), Chelo Chelo (US), Haitian Jonas (US), Malik Sanon (US), Marie Faustin (US), Dominique Bottex (Canada) et le slameur Reda Saoui (Canada).



SPECTACLE D'HUMOUR PIKLIZ :

Dimanche 16 avril 2014

Les portes ouvriront à 19h00 p.m. et le spectacle débutera à 20h00 p.m.

Billets 30$ à l'avance







Achat en ligne : https://ww1.ticketpro.ca/?languageid=2



IH/ iciHaïti