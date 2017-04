iciHaïti - Politique : Le Premier Ministre dépose sa déclaration de Patrimoine





Comme le veut la Constitution et conformément aux lois de la République, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a fait la déclaration de son patrimoine devant le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.



Avec sa déclaration, le Premier Ministre Lafontant entend envoyer le signal clair au gouvernement de lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale et invite notamment tous les ministres, à déclarer leurs biens et avoirs, selon les exigences constitutionnelles.



IH/ iciHaïti