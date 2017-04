iciHaïti - Panyol : Jojo Restaurant, du producteur au consommateur





Un mois après la prise de contact avec les producteurs agricoles de Panyol, la Fondation Louis Gérard Lamothe (FLGL) a jugé utile d'inviter la propriétaire et le Chef de cuisine de Jojo Restaurant à visiter deux jardins de production à Panyol (Kenscoff). La délégation a pu explorer l’étendue des travaux effectués par les cultivateurs à Panyol et surtout apprécié la diversité de la production dans un contexte marqué par une grande précarité et des conditions de vie difficile.



Une centaine de femmes cultivatrices et une dizaine de cultivateurs, ont accueilli chaleureusement la délégation de Jojo restaurant. Rappelons qu’il y a un mois Mme Stéphanie Guernsey, la propriétaire de ce restaurant, avait accepté de s’approvisionner exclusivement en produits de Panyol, son Restaurant ne cuisine que des produits agricoles du terroir en solidarité avec les cultivateurs, afin de consolider l'augmentation de la production nationale.







Aux termes de cette visite, un partenariat entre Jojo Restaurant et les cultivateurs de Panyol a vu le jour. Deux représentants des planteurs assureront le lien entre Panyol et Jojo Restaurant à compter de la signature du partenariat : M. Yonnel Aurélien de Opdes et Mme Ciamise Innocent de « Fanm K ap plante ».



Rappelons que la Fondation Lamothe a déjà facilité le lien entre les cultivateurs et deux autres fournisseurs : GIANT Super Market et Kinam Hôtel.



IH/ iciHaïti