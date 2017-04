iciHaïti - Hinche : Centre de réception et de livraison de documents d’identité





Le Président Moïse, accompagné de Max Rodolphe Saint Albin, le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, a inauguré à Hinche, un Centre de Réception et de Livraison de Documents d'Identité (CRLDI).



La cérémonie s’est déroulée en présence, entre autres : du Député Cholzer Chancy, Président de la Chambre basse, de parlementaires du Département du Centre, du Maire de la ville de Hinche, Jonel Jean-Baptiste et de la Déléguée Départementale du Centre, Marie Denise Bernadeau.



IH/ iciHaïti