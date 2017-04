iciHaïti - Politique : La Chambre de Commerce américaine félicite l’Exécutif





Dans une note, la Chambre de commerce américaine en Haïti (AmCham) félicite les membres de l’Exécutif et les Parlementaires pour l’élaboration de l’Agenda Législatif contenant une cinquantaine de projets et de propositions de loi appelés à être votés par le Parlement au cours de l’année législative en cours http://www.haitilibre.com/article-20623-haiti-flash-agenda-legislatif-2017-50-projets-et-propositions-de-lois.html



Consciente de l’importance du travail de concertation qui sera nécessaire pour mener à bien cet Agenda Législatif, l’AmCham salue l'engagement des deux pouvoirs à travailler ensemble à la réalisation de cet important travail. Par ailleurs, elle saisit l’occasion pour encourager le Parlement à engager de larges consultations avec tous les secteurs concernés par les projets de lois contenus dans l'Agenda Législatif. La Chambre de commerce américaine encourage ses membres, le secteur privé dans son ensemble, ainsi que les parties concernées de la Société Civile et de la diaspora, à prendre part au débat pour que les lois adoptées favorisent pleinement le développement économique et social d'Haïti.



Télécharger l’Agenda législatif 2017 (PDF) : http://www.haitilibre.com/docs/agenda-legislatif-10-04-2017.pdf



