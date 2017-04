iciHaïti - Patrimoine : Mission de l’ISPAN et l’UNESCO dans le Nord





Dans la perspective de l’Inventaire du Centre-ville historique du Cap-Haïtien et du Plan de gestion du Parc National Historique (PNH) et de la Citadelle Sans-Souci Ramiers (CSSR), l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), a effectué cette semaine une mission dans le Nord.



Au cours de cette mission, la délégation conjointement avec l’équipe du Cap, a sélectionné d’une part les enquêteurs qui auront à participer à la réalisation du l’inventaire et d’autre part, les animateurs communautaires dans le cadre du plan de gestion du Parc National Historique (PNH) et de la Citadelle Sans-Souci Ramiers (CSSR).



Cette Mission conduite par une représentante de l’UNESCO et de l’équipe technique de l’ISPAN, entre dans le cadre du projet Projet d'Appui au Secteur Touristique (PAST).



IH/ iciHaïti