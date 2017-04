iciHaïti - Environnement : Pour le retour à la «Saison de l'Arbre» en Haïti





Avant 1990 en Haïti, existait la fête de l'arbre, qui était célébrée chaque année à travers tout le territoire national le dernier vendredi du mois de mai, par des activités de reboisement. Cette fête faisait partie de la « Saison de l'Arbre » qui s'étendait du 15 avril au dernier vendredi du mois de mai.



Cette célébration est toujours possible aujourd’hui, c’est pourquoi l’Association à but non lucratif « Promotion pour le Développement » (PROMODEV), demande au Gouvernement et aux organisations de la Société Civile, d'adopter une décision et de mobiliser des ressources nécessaires pour le retour en force de la « Saison de l'Arbre », notamment la Journée Nationale de l'Arbre, en vue de renouveler et d'intensifier la couverture végétale en Haïti.



Rappelons que le Jour de l'arbre est le une célébration où les citoyens sont invités à planter ou entretenir des arbres. Cette fête fut initiée par J. Sterling Morton, alors Secrétaire d'État à l'Agriculture des États-Unis et Robert Furnas qui décidèrent de planter des arbres le 10 avril 1872 à Nebraska City.



Célébrée dans plusieurs pays, cette fête est souvent l'occasion pour les pouvoirs publics de sensibiliser les populations à planter un arbre afin de limiter les effets de la désertification.



IH/ iciHaïti