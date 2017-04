iciHaïti - Tourisme : Vers la mise en valeur de l'île de la Tortue





Colombe Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme accompagné de son Directeur Général, Andy Durosier, s’est entretenue avec une équipe de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) du programme de « Région Intégrée d’Aménagement Touristique » du Sud (RIAT-Sud), lancé en septembre 2015 http://www.haitilibre.com/article-15031-haiti-tourisme-30-projets-touristiques-vont-demarrer-sur-la-cote-sud.html )



Ce programme RIAT-Sud qui comprend une trentaine de projets http://www.icihaiti.com/article-16885-icihaiti-tourisme-suivi-du-projet-riat-sud.html financé par la BID à hauteur de 36 millions de dollars et exécuté par l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (30 millions) et par le Ministère du Tourisme (6 millions), vise le tourisme durable avec l’inclusion des communautés locales.



L’équipe de la BID a fait le point sur les grands dossiers urgents faisant partie du programme RIAT-Sud. Elle a notamment passé en revue les phases en rapport aux PME, le Compte Satellite du Tourisme, l’Institut de Formation Hôtelière et Touristique et le Renforcement Institutionnel du Ministère du Tourisme.



Par ailleurs, la mise en valeur touristique de l’ile de la Tortue a été introduite à l’Agenda des discussions avec la BID qui a confirmé les possibilités de trouver du financement en vue du développement touristique de cette ile, projet que la BID a promis d’étudier.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-15031-haiti-tourisme-30-projets-touristiques-vont-demarrer-sur-la-cote-sud.html

http://www.icihaiti.com/article-16885-icihaiti-tourisme-suivi-du-projet-riat-sud.html



IH/ S/ iciHaïti