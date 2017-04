iciHaïti - Agriculture : Réponse de la FAO à l'ouragan Matthew





Les plans de réponse de la FAO à l'ouragan Matthew étaient préparés pour deux horizons de trois et 12 mois. Conformément à ce plan, les activités suivantes ont été entreprises :



- Le bureau de la FAO en Haïti et sa division d'urgence à Rome ont mobilisé 8,1 millions de dollars entre octobre 2016 et mars 2017 ;



- En réponse aux situations d'urgence, FAO-Haïti a distribué pour la saison hivernale: (i) 160 tonnes de graines (haricots et pois) à 20 150 ménages ou 100 750 personnes; (ii) 6,3 millions de plants (plantules) de patates douces à 16 850 ménages ou 84 250 personnes ;



- Pour la saison printanière (janvier à mars 2017), FAO-Haïti a distribué: 205 tonnes de graines agricoles et 10,3 millions de tonnes de manioc et de patates douces à 17 300 foyers ou 86 500 personnes; 21 500 agriculteurs ont reçu 1 300 kg de graines de légumes et 6 500 d'entre eux ont reçu des outils agricoles. Des foires de semences ont également été organisées au profit de 2 600 ménages dans le département de l'Artibonite où chaque ménage a reçu un bon de HTG 1 500 pour les achats de semences ;



- De mars à juin 2017, la FAO-Haïti met en œuvre certaines activités de « cash-for-work » ; dans les départements Sud, Sud-Est et Grand'Anse. Plus de 2 000 emplois temporaires dans les pépinières pour la production de 1,8 million de semis sont attendus. En outre, 3 670 emplois temporaires seront également créés en nettoyant les canaux d'irrigation primaires, secondaires et tertiaires (33 km), les terres agricoles et des bassins versants ;



- Plus de 3 000 pêcheurs dans les départements Sud, Grand'Anse et Nord-Ouest recevront des équipement de pêche, moteurs de bateaux et dispositifs d'agrégation de poissons (FAD) ;



- Des cliniques mobiles vétérinaires sont organisées pour 2,500 ménages faisant de l'élevage dans les départements Sud, Sud-Est et Grand'Anse.



IH/ iciHaïti