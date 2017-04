iciHaïti - Politique : ALBA-TCP réitère sa solidarité avec Haïti





Les ministres des Affaires Étrangères des pays membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Amériques – Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP), lors de la Quinzième Réunion de son Conseil Politique à La Havane dans sa déclaration finale, a réaffirmé sa solidarité avec Haïti « [...]Réaffirmons notre solidarité avec la République d'Haïti envers laquelle nous sentons une dette de gratitude historique, et nous engageons à continuer de promouvoir notre coopération conformément aux priorités dégagées par son gouvernement et dans le plein respect de sa souveraineté. »



En savoir plus sur l’ALBA :

L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique ou Alba est une organisation politique, économique et sociale, créée en 2004 par le dirigeant cubain Fidel Castro et le président vénézuélien Hugo Chávez, à La Havane. Objectif de cette alliance : concurrencer le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) porté par les États-Unis.



Inspirée notamment par Simón Bolívar (1783-1830), figure mythique du Venezuela et libérateur d’une grande partie de l’Amérique Latine, cette initiative d’intégration pour les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes a pour principal objectif de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.



Le premier accord de coopération a été signé le 14 décembre 2004 entre Cuba et le Venezuela, suivi le 28 avril 2005 d’un plan d’action. L’ALBA compte aujourd’hui neuf membres de plus : la Bolivie, l’Équateur, le Nicaragua, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Grenade et Saint-Christophe-et-Niévès.



IH/ iciHaïti