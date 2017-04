iciHaïti - Culture : «Koze Kilti» le saviez-vous ?





Produit en partenariat avec l’Ambassade de France et l’Institut Français en Haïti (IFH), le magazine culturel bilingue (français et créole) « Koze Kilti » (Parlez culture), de Radio France International (RFI) vient de fêter sa première année.



Rappelons que depuis le 27 mars 2016, RFI propose un programme en français et en créole diffusé exclusivement sur ses antennes haïtiennes. Cette émission culturelle est enregistrée dans le studio de RFI situé sdans les locaux de l’IFH.



Présentée par le journaliste haïtien Dangelo Néard, l’émission est diffusée tous les dimanches à 13h30 (heure d’Haïti) et retransmise à 20h30.



Placé sous le signe de l’énergie positive, « Koze Kilti" présente l’actualité culturelle de la semaine (littérature, cinéma, arts plastiques et musique) en Haïti et dans le monde, ainsi que les talents et personnalités qui font rayonner et bouger notre pays. Le bilinguisme français créole permet de resserrer les liens entre les deux langues et de s’adresser au public le plus large.



