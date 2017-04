iciHaïti - Social : Le CONATEL salue l'engagement des radioamateurs haïtiens





Dans le cadre de la Journée Mondiale des Radioamateurs célébrée ce mardi 18 avril, Jean Marie Altema le Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) salue l'engagement des membres de la corporation des radioamateurs en Haïti



« Cette Journée mondiale des radioamateurs est une occasion de plus pour le CONATEL d'honorer le travail noble et désintéressé des radioamateurs d'Haïti, travaillant souvent dans des conditions difficiles et précaires pour communiquer, relayer les informations et aider à sauver des vies surtout au moment des catastrophes naturelles.



La Direction Générale du CONATEL, souhaite une bonne journée mondiale aux radio­amateurs haïtiens [...] »



IH/ iciHaïti