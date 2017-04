iciHaïti - Culture : Tournée de renforcement des capacités des associations culturelles





L'Association Culturelle TAMISE en partenariat avec la Minustah organisent, du 17 Avril au 9 Juin 2017, des ateliers en « Communication et renforcement de capacités » d'une durée de trois jours chacun, pour un total de 225 jeunes artistes. Ces jeunes femmes et hommes sont des membres d'associations culturelles et de la société civile actifs à Port-au-Prince (regroupant aussi des artistes de Fort-National et Carrefour), Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Port-de-Paix, Jacmel, Les Cayes, Jérémie et Miragoâne.



Ces ateliers visent un maximum de jeunes impliqués dans la campagne « Ann chwazi lapè » de la Minustah pour la réduction de la violence communautaire, à travers le réseau de jeunes chanteurs de « Vwa Ayiti pou lapè », la tournée de formation de 200 jeunes artistes menée en 2015 par James Germain, Emeline Michel et Beethova Obas http://www.haitilibre.com/article-13637-haiti-culture-double-tournee-nationale-pour-la-paix.html . Ensuite, des membres des groupes de théâtre formés par l'association « Les Rescapés » et d'autres associations actives sont invités. « Nous escomptons un effet multiplicateur et un mouvement fédérateur par la mise en réseau de tous ces jeunes à travers le pays qui se sont engagés depuis le début de la campagne pour une culture de paix communautaire, » explique Gary Lubin, le Secrétaire général de l'association TAMISE qui met en œuvre ce projet financé par le Bureau de Communication stratégique et d'Information publique de la Mission onusienne.



Des intervenants de la Minustah sensibiliseront également les participants sur la communication non-violente et sur la manière de prendre en compte la perspective du genre dans les structures des associations et dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets à caractère culturel.



L'organisation de ces ateliers arrive à un moment crucial de la vie de la Mission en pleine transition, dont l'une des priorités est de renforcer des capacités des jeunes pour qu'ils deviennent eux-mêmes des agents du changement et les promoteurs de la culture de la Paix dans leurs communautés respectives.



Calendrier des ateliers de formation :



Du 17 au 19 avril : Port-au-Prince

Du 20 au 22 avril : Jacmel

Du 25 au 27 avril : Les Cayes

Du 3 au 5 mai : Miragoâne

Du 16 au 18 mai : Jérémie

Du 25 au 27 mai : Cap Haïtien

Du 29 au 31 mai : Fort-Liberté

Du 6 au 8 juin : Port-de-Paix



IC/ iciHaïti