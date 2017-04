iciHaïti - Football : L'ONA écrase le MICT [4-0]





Lundi lors du match d’ouverture du Championnat de la Fraternité de la Fonction Publique, organisé par l’OMRH http://www.haitilibre.com/article-20532-haiti-football-lancement-officiel-du-championnat-de-la-fonction-publique.html en prélude à la célébration de la Journée du Fonctionnaire (23 juin), deux équipe du Groupe A : l’équipe de l’Office Nationale d’Assurance vieillesse (ONA) et l’équipe du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) se sont affrontées sur la pelouse du Stade Sylvio Cator



Un match qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, sous les encouragements de nombreux supporteurs, cadres et membres du personnel des deux institutions publiques et les amoureux du sport roi.



Une rencontre qui s’est terminée sur la victoire éclatante et sans appel de l’ONA [4-0].



Rappelons que les équipes de ces institutions participantes à ce tournoi, ont été répartie en 6 Groupe par tirage au sort, le 23 mars dernier :



Groupe A : ONA, MAEC Ministère du Tourisme, MICT

Groupe B : MENFP, OFATMA, UEH, MZEF

Groupe C : MCFDF, Ministère de la défense, MJSP, MPCE

Groupe D : MSPP, OAVCT, CONATEL, Parlement

Groupe E : Présidence, CEP, MDE, PNH

Groupe F : Primature, Ministère de la culture, MJSAC, EDH



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20532-haiti-football-lancement-officiel-du-championnat-de-la-fonction-publique.html



BF/ iciHaïti