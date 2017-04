iciHaïti - Patrimoine : Journée Mondiale des Monuments et des Sites





Mardi, le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), de concert avec l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN), du Ministère du Tourisme et du Bureau National d’Ethnologie (BNE), a lancé une série d’activités pour marquer la célébration de la Journée Internationale des Monuments et des Sites (JIMS) autour du thème « Patrimoine Culturel & Tourisme Durable ».



Une importante exposition sur le patrimoine historique d'Haïti a été ouverte au musée du BNE ; ce jeudi 20 avril, une conférence-débat est prévue à l’Université Quisqueya sous les auspices du Ministère du Tourisme. Vendredi à Cap-Rouge (Sud-Est), le MCC, le Ministère du Tourisme et l'ISPAN organiseront un Atelier de Formation à l’intention des jeunes de l'Organisation Sociale pour le Développement de Fort-Ogé (OSODEFO).



Le Ministère de la Culture en profite pour inviter tout un chacun à œuvrer au respect, à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel haïtien.



En savoir plus sur la JIMS :

Initiée en 1982 par l'UNESCO, la Journée Internationale des Monuments et des Sites vise à explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de la place des vestiges historiques d'une société dans le développement socioculturel du pays de manière solidaire.



IH/ iciHaïti