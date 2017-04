iciHaïti - Europe : Clôture du projet «Katye nou pi bèl» à Carrefour





Vendredi 21 avril à Carrefour, dans le cadre de la visite en Haïti du Commissaire européen au développement, Neven Mimica, aura lieu la clôture du projet « Katye nou pi bèl » (notre quartier plus beau).



Le projet « Katyè nou pi bèl » mis en œuvre par Care dans le cadre du « Programme d'Appui à la Reconstruction et à l'Aménagement de Quartiers », le PARAQ, inaugure le nouveau tronçon de la route de Sapotille, qui relie entre eux, pour la première fois, quatre quartiers limitrophes de la 11e section communale de Carrefour : Ti-Sous, Sapotille, Aztèk et la Grenade.



Rappelons que l'appui de l'Union européenne à la reconstruction en Haïti a pris un tournant majeur en 2011 avec le lancement du PARAQ.



IH/ iciHaïti