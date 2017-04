iciHaïti - Politique : Signature d'un accord Natcom-PNH





Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général et Commandant en Chef de la Police Nationale d'Haïti (PNH) et la Compagnie de téléphonie mobile National Telecom S.A (NATCOM), ont signé un protocole d'accord pour doter la PNH et plus précisément toutes les Directions Départementales de la PNH au travers du territoire national, des accompagnements et des services que fournissent la NATCOM



La signature de cet accord concrétise un peu plus le Plan Triennal de la PNH, présenté par Michel-Ange Gédéon au Sénat, en août 2016, lors de la ratification de son mandat de 3 ans.



IH/ iciHaïti