iciHaïti - Politique : Le Gouvernement passe son oral devant le Sénat





Jeudi au Sénat, le Premier Ministre Jack Guy Lafontont, accompagné de son cabinet ministériel, a répondu aux questions des sénateurs sur les feuilles de route distribuées aux ministres http://www.haitilibre.com/article-20707-haiti-politique-l-ensemble-du-gouvernement-convoque-au-senat.html La remobilisation de l’Armée, le maintien d’un climat sécuritaire, la reconstruction de bâtiments publics et l’augmentation des investissements dans le secteur de l’Agro-industrie ont été bien accueilli par les Sénateurs, même si les précisions sur le financement des nombreux projets du Gouvernement reste encore très flou...



Chaque ministre a présenté les grandes lignes de son plan d'action et cette réunion a été également l'occasion de rappeler la vision, les promesses et les engagements du Président Moïse.



Le Premier Ministre s'est dit disposé à répondre à l'invitation du Parlement selon les exigences constitutionnelles, souhaitant une plus grande harmonisation entre les pouvoirs Exécutif et législatif.



