iciHaïti - Montréal : 69e anniversaire de l’orchestre Septentrional





Pour les 69 ans d’existence de l’orchestre Septentrional, sa détermination, sa persévérance et son succès, Justin Viard, le Consul Général d’Haïti à Montréal, a remis récemment à l’orchestre Septentrional une plaque « Honneur et mérite »



Ce geste s’inscrit dans le cadre de la politique de la Mission Consulaire d’honorer des personnalités ou des groupes représentatifs d’Haïti qui se distinguent par leurs actions dans leur domaine respectif. Il symbolise la reconnaissance de son rôle d'Ambassadeur de la musique haïtienne et de sa contribution à la promotion de notre culture à l’échelle de la planète.



Le Consulat Général Viard, souhaite « longue vie » à l’orchestre Septentrional.



IH/ iciHaïti