iciHaïti - Tourisme : Accessibilité aux personnes handicapées





Jeudi, le Ministère du Tourisme a été l’hôte de la deuxième matinée sur l’accessibilité et la diversité, organisée par l’Organisation des Conseillers et Formateurs pour l’Accessibilité Universelle et l’inclusion (OCONFOS) et « Christian Blind Mission » (CBM), qui s’est déroulée autour du thème « promouvoir des infrastructures et offres touristiques accessibles à tous. »



Andy Durosier le Directeur Général du Ministère du Tourisme, Mme Régine Polynice Représentante au pays du CBM et Fenel Bellegarde Directeur de Communication de l’OCONFOS, ont tour à tour expliqué l’importance de ce plaidoyer sur l’accessibilité universelle pour la destination Haïti « Par la pratique des normes d’accessibilité universelle dans les infrastructures touristiques, Haïti peut renforcer sa présence dans la zone caraïbe comme destination ouverte aux personnes à mobilité réduite, » ont-ils affirmé.



En outre, des sujets concernant les offres touristiques en Haïti, la mise en place à l’École Hôtelière d’Haïti (EHH) de l’accessibilité universelle et la conception d’offres et d’infrastructures touristiques accessibles à tous, ont été abordés au cours de cette matinée d’activités.



