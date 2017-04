iciHaïti - Politique : Visite de Moïse à la «Caribbean Food Manufacturing»





Jeudi, dans le cadre des efforts de l'Exécutif en vue d'encourager la production locale et exprimer sa solidarité aux entrepreneurs du secteur notamment de l’agro-industrie, le Président Jovenel Moïse, a visité la société de production de céréales « Caribbean Food Manufacturing » située à Santo 17.



« Nous allons travailler de manière à encourager la production du maïs à travers le pays, notamment dans le Sud, grand producteur de maïs et d’autres départements. Nous allons également encourager les entrepreneurs de l’agro-industrie à multiplier les usines à travers le pays » a affirmé le Chef de l'État qui promet son soutien aux producteurs de nourriture pour animaux et des avantages incitatifs en revoyant avec la Banque centrale et le Ministère de l’Économie, le code de l’investissement.



« Il n’y aura pas de progrès dans la production agricole, sans la transformation des produits. L'implantation d'usines spécialisées dans la transformation de produits agricoles dans les zones de production est fondamentale ! » a souligné Jovenel Moïse, qui a rappelé l'obligation pour l'Etat de créer des conditions nécessaires à l’investissement et à la création d'emplois.



IH/ iciHaïti