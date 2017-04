iciHaïti - Cinéma : «I am not your Negro» Prix du meilleur documentaire à Los Angeles





Lors de la 42ème édition du « Los Angeles Film Critics Association Awards » le cinéaste haïtien Raoul Peck a remporté le Prix du meilleur documentaire (section : Best documentary/ non-fiction) pour « I am not your Negro » (Je ne suis pas votre nègre) sorti le 3 février dernier http://www.haitilibre.com/article-19471-haiti-cinema-i-am-not-your-negro-de-raoul-peck-meilleur-documentaire-de-l-annee.html



Primé à plusieurs reprises, notamment dans les festivals de Berlin (Allemagne), Toronto (Canada), Philadelphie et Chicago (États-Unis d’Amérique), ce documentaire met en scène trois icônes noires liées, brutalement disparues : Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. tous morts assassinés tiré de l’œuvre inachevée de l’auteur afro-américain James Baldwin, écrivain (1924-1987), qui documentait tant la vie que le meurtre de Martin Luther King Jr, de Medgar Evers qui fut leur ami ainsi que le destin tragique de Malcolm X. Peck reconstitue le livre traitant de la question raciale aux États-Unis et porte à l’écran les mots utilisés par Baldwin intéressé par le récurrent problème racial des États-Unis, théâtre d’émeutes au cours de ces dernières années à cause de noirs tués sans justification réelle par les forces de l’ordre. La voix de Samuel Jackson est utilisée dans la version originale du film et celle de Joey Starr pour la version (doublée) française.



IH/ iciHaïti