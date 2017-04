iciHaïti - FLASH : Inondation aux Cayes





Suite aux activités de pluie persistante en Haïti et à la saturation des sol observée dans certains endroits du territoire, le Centre National Météologique de concert avec le Système National de Gestion des Risques, demande à la population exposée de rester vigilante et d'appliquer scrupuleusement les consignes de sécurités habituelles en cas d'inondations et de glissements de terrains.



De plus, samedi matin, un début d'inondation aux Cayes été rapporté. La cellule d'urgence de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) a été activée et une équipe de la CRH du Sud et de la Direction de la Protection Civile (DPC) est sur place pour contrôler et mesurer les crues.



iciHaïti