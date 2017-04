iciHaïti - Culture : Semaine de la propriété intellectuelle (Programme)





À l’initiative du Bureau Haïtien du Droit d’Auteur (BHADA), en partenariat avec le Ministère de la Culture et le Ministère du Commerce, aura lieu une semaine de la propriété intellectuelle du lundi 24 au vendredi 28 avril, dédiée à la mémoire de l’ancien Directeur Général des Presses Nationales d’Haïti et l’un des meilleurs spécialistes haïtiens du droit d’auteur, lâchement assassiné en juillet 2016 http://www.haitilibre.com/article-17973-haiti-flash-assassinat-de-me-whilem-edouard.html



Durant cette semaine qui se déroulera autour du thème « la propriété intellectuelle ; moteur de la créativité et de l’économie », plusieurs activités sont prévues entre autres : la remise des bourses BHADA ; une exposition de tableaux retraçant les différentes actions du Bureau de 2013-2017 ; une conférence-débat sur la propriété intellectuelle et l’économie et la reprise des séances de consultations pour ceux qui sont confrontés à des problèmes ou qui ont des questions concernant le Droit d’Auteur.



Télécharger le Programme de la semaine :

IH/ iciHaïti