iciHaïti - Petit-Goâve : Nouveau Directeur Médical à l’Hôpital Notre-Dame





L’ancien Directeur médical l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve, le Dr Martial Bénêche devenu le nouveau Directeur de la Direction Sanitaire de l'Ouest (DSO) depuis le 13 avril dernier, a procédé cette semaine, en présence notamment du Député Germain Alexandre Fils, des membres du personnel administratif et de soins et de la Société Civile, à l"installation de son sucesseur, le Dr. Ernso Charléus comme Directeur médical de l'hôpital Notre-Dame « Dr Charléus, je te remets la direction de l'hôpital et 'espère que tu vas continuer le travail commencé » a déclaré le Directeur sortant.



Dans ses propos de circonstance, le Dr. Charléus a promis de suivre les traces de son prédécesseur et de maintenir le changement tout en innovant. Soulignant que son administration sera axée entre autres sur : la continuité ; le renforcement des acquis ; l'innovation ; l'ordre et la discipline ; la collaboration ; des soins de qualité à tous ; la disponibilité des médicaments et la réduction de leur coût et l'amélioration de la santé de la population...



Par ailleurs, il s’est dit déterminé à combattre sans tarder deux épidémies : les perlèches (bòkyè) et les conjonctivites (azoumounou) qui frappent actuellement certains membres de la population de Petit-Goâve. Il a demandé aux personnes atteintes de l’une de ces maladies de se présenter rapidement à l'hôpital afin de recevoir les soins nécessaires.



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)