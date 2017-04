iciHaïti - Social : Salon des métiers du numérique





Dans le cadre du programme Haïti numérique 2030, l'Association « Haitian Caribbean information Technology council » (HACARABTECH) organise « Le Salon des métiers du numérique » qui se tiendra le 28 avril 2017 à l'hôtel Oasis, Pétion-Ville, à compter de 3h00 p.m.



Cette activité nationale, vise à porter le regard du public en général et plus particulièrement les jeunes et les demandeurs d’emploi sur les métiers du numérique dans le but de les aider à : mieux comprendre l’enjeu majeur du numérique pour le développement durable d’Haïti et aussi sensibiliser les universités, écoles et centres professionnels d’Haïti sur la nécessité de jouer leur rôle dans le relèvement des grands défis du numérique en Haïti.



À ce grand événement ciblant tant le développement personnel qu’institutionnel, les visiteurs trouveront des stands d’écoles et d’entreprises, un coin découverte pour tester des objets connectés, créer, coder... et pourront assister à des conférences-débats de personnalité de renom dont entre autres : le Député Jerry Tardieu (Pétion-Ville), le Député Gary Bodeau (Delmas), le représentant de l’UNESCO Jean Luc Tondreau, le Professeur et spécialiste en éducation Jacques Yvon Pierre, le Professeur Guy Étienne ; la DG de l’Institut national de formation professionnelle, Maguy Durce et le le DG du CONATEL Jean Marie Altéma.



IH/ iciHaïti