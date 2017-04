iciHaïti - Politique : Le Ministre Fleurant souhaite collaborer avec l’UNOPS





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe a reçu récemment la visite de Michel Bonenfant, le Directeur du bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets en Haïti (UNOPS). Ils se sont entretenus sur les principaux axes d’intervention de cette agence onusienne à savoir: l’encadrement dans le processus de passation des marchés publics, l’assistance technique en gestion de projets et des interventions dans le domaine des infrastructures (routes, ponts, marchés publics, centre de santé, etc.)



Michel Bonenfant en a profité pour présenter au Ministre Fleurant les principaux avantages des prix préférentiels dont pourrait bénéficier l’État haïtien en utilisant l’expertise de l’institution qu’il dirige pour l’acquisition de véhicules, de matériels agricoles et d’équipements médicaux entre autres. Il a également expliqué au Ministre que l’UNOPS peut accompagner le ministère du Plan, dans la mise en œuvre d’un grand projet de renforcement institutionnel de tous les ministères dans la perspective d’arriver à une administration publique efficace et efficiente.



Le Ministre Fleurant a proposé la constitution d’un Comité mixte (MPCE - UNOPS) dont le mandat serait d’explorer des opportunités de coopération. Il a également sollicité l’appui technique de l’Agence onusienne, pour la mise en place dans les grandes agglomérations du pays, d’un modèle de Centres Technologiques Communautaires.



Le Directeur de l’UNOPS s’est montré très satisfait de sa visite et a promis d’instruire son équipe rapidement en vue de répondre aux différentes attentes du Ministre de la Planification.



