iciHaïti - Météo : Deux victimes par noyade dans le Sud





Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs départements du pays en particulier dans le Sud les 21, 22 et 23 avril, ont causé le décès par noyade d'un septuagénaire alité, surpris par les eaux dans une maisonnette au bord de mer, Centre-ville de Port-Salut. Un jeune homme de 19 ans est également mort noyé à Camp-Perrin, en tentant de traverser la ravine du Sud en crue, à moto.



En raison de la montée des eaux sur le littoral et par endroit à l'intérieur des villes, les autorités locales ont procédé à des évacuations. A Maniche, une cinquantaine de familles a été déplacée vers les écoles nationales de Melon et Dory. De même, la Mairie de Port-Salut a procédé à l'évacuation de familles, exposées suite à un glissement de terrain dans la localité de Dumont.



Par ailleurs, les techniciens du Ministère des Travaux Publics Transport et Communication (TPTC), poursuivent leurs interventions notamment à Arniquet, Port-Salut, Port-a-Piment et Saint-Jean du Sud où plusieurs tronçons de routes ont été affectés à différents niveaux.



