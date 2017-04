iciHaïti - Coopération : Vers la relance du Programme pays Haïti-Chili





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, a tenu une séance de travail avec l’Ambassadeur du Chili accrédité en Haïti, Patricio Utreras autour des relations bilatérales entre les deux pays.



Le Ministre a souhaité qu’Haïti bénéficie de l’expérience chilienne, pays en voie de devenir un pays émergent et également il a voulu savoir comment utiliser cette coopération afin d’arrêter l’émigration massive d'haïtiens vers le Chili. Sur ce dernier point l’Ambassadeur Utreras a fait part de son inquiétude sur le fait qu’Haïti était en train de perdre une bonne partie de sa jeunesse devant se processus incontrôlé...



À propos de l’expérience chilienne, l’Ambassadeur a expliqué au Ministre les différentes étapes que son pays a parcourues pour atteindre le niveau où il se trouve aujourd’hui. La première a été de travailler sur le renforcement des institutions démocratiques pour pouvoir ensuite poser les jalons qui ont permis à son pays de trouver un degré acceptable d’assainissement de ses finances publiques afin de parvenir à une administration responsable. De plus, le Chili a procédé à de nombreuses réformes entre autres : la réforme de la fiscalité et la reforme d’une économie ouverte au commerce extérieur.



L'un des points les plus importants pour le Ministre Fleurant a été l’étude des pistes de relance du programme pays Haïti-Chili autour des grandes priorités gouvernementales. Les deux hommes se sont mis d’accord pour la création d’un groupe de travail composé d’experts du Ministère et du Chili, qui aura pour mission de préparer et de concevoir le programme pays, en vue de la signature d’un protocole d’accord bilatéral.



IH/ iciHaïti