iciHaïti - Éducation : Distribution d’ouvrages de sensibilisation sur les droits des enfants





L’Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH) avec l'appui de la Section de Protection de l'UNICEF du 17 au 21 avril a procédé à la distribution d'une série d'ouvrages de sensibilisation, dans une dizaine d'écoles se situant dans les quartiers de Nerette et de Morne Hercule (Commune de Pétion-ville).



Ces ouvrages couvrent les thématiques telles qu’entre autres : La Convention relative aux Droits de l'Enfant (version créole et française), la Santé et l’Hygiène, Le Journal « Chimen Lakay » et Plan d'action et Traite des enfants.



Lors de ces distributions, les Directions des écoles bénéficiaires ainsi que les élèves ont été très contents non seulement des ouvrages reçus mais aussi des messages de sensibilisation.



IH/ iciHaïti