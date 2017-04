iciHaïti - Suriname : Succès d’Haïti à la 53ème édition de la parade AVD





Lors de la 53ème Édition de la parade AVD (Avond Vier Daagse) du 19 au 22 avril, au Suriname, les talentueux jeunes du groupe : « Haiti Team Spirit » ont fait flotter notre bicolore à travers les rues de la capitale Paramaribo et ont ébloui les spectateurs avec nos couleurs, notre folklore et nos rythmes uniques.



La parade AVD (Avond Vier Daagse) a commencé en 1964 est considérée comme le plus important événement culturel annuel au Suriname au cours duquel tous les groupes ethniques qui composent la Population Surinamienne célèbrent, de leur propre façon, la santé et la grande diversité culturelle de ce pays pendant 4 jours. Le thème retenu cette année était : « il n'y a pas d'économie vitale sans des gens en santé ».



Le Consul Alex Jospitre et tout le personnel de la Mission consulaire « sont heureux de voir la fierté grandissante de nos jeunes compatriotes du Suriname plus que décidés à garder bien présente à cette parade, cette unique touche caribéenne dont seuls nous haïtiens avons le secret ».



IH/ iciHaïti