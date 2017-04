iciHaïti - FLASH : La frontière bloquée durant quelques heures





Mardi à la frontière de Jimani-Malpasse, des manifestant ont barricadé tôt dans la matinée, du côté haïtien, la sortie du portail frontalier de Jimani avec des barricades et un camion. Durant près de 3 heures, toutes les activités commerciales et la circulation ont été paralysées, les camions dominicains qui transportent quotidiennement des marchandises vers Haïti n’ont pas pu circuler tout comme les autobus de passagers qui ont dût attendre patiemment la réouverture de la route.



Ce blocage fait suite à un incident qui s’est produit le 20 avril dernier, lorsqu’un transporteur haïtien a eu son pare-brise brisé suite à un jet de pierres du côté dominicain. N’ayant pas obtenu réparation pour les dommages causés à son camion, le transporteur accompagné d’un groupe d’individus violents, a décidé de montrer sa colère.



Manifestants et contre manifestants se sont lancés des pierres et des bouteilles des deux côtés de la frontière, déclenchant la panique chez les petits commerçants qui ont quitté précipitamment les lieux. Les soldats dominicains et la Police Nationale d’Haïti ont dû intervenir chacun de leur côté de la frontière pour disperser à coup de gaz lacrymogène les manifestants et dégager la route pour permettre la reprise normal des activités frontalières.



IH/ iciHaïti