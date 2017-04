iciHaïti - Santé : Inauguration de l'Hôpital Saint-Luc et du Centre International de Formation





Ce jeudi Brian Shukan, le Chargé d'Affaires des États-Unis en Haïti, participera à la cérémonie d'inauguration de l'Hôpital Saint-Luc et du Centre International de Formation (CIF) situés à Tabarre 39 (à côté de l'Hôpital St Damien).



L'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) et ASHA (American Schools and Hospitals Abroad) ont octroyé 500,000 dollars américains pour aider à construire et équiper le CIF, qui sera au service des professionnels de la santé de la Mission médicale Saint-Luc et de la communauté médicale en Haïti. Ce Centre de formation comprend deux salles de cours et de simulation, une salle de conférence et une salle de réunion administrative.



En savoir plus :

La Fondation Saint-Luc offre le service direct et des soins médicaux à plus de 60.000 patients par an. Le réseau fournit des services psychologiques, de sensibilisation et sociaux à travers deux hôpitaux, deux cliniques de maternité et des unités mobiles d'intervention pour les urgences et en cas de catastrophe. En plus des soins d'urgence, l'Hôpital Saint-Luc abrite une unité de soins intensifs et un Centre de chirurgie de haut niveau, équipé d'une tomodensitométrie et d'une radiographie numérique (CT scan et Digital x-ray).



IH/ iciHaïti