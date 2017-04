iciHaïti - Formation : Clôture du projet de formation professionnelle et de placement à Cité Soleil





Ce jeudi 27 avril, au Centre Pilote de Formation Professionnelle (CPFP), le Bureau International du Travail (BIT) en Haïti procèdera à la cérémonie de clôture du projet « Amélioration de l’offre de la formation professionnelle qualifiante et du placement à Cité Soleil ».



Financé par la Minustah à hauteur de 400,000 dollars. Ce projet en 3 Phases : 1) Aménagement et construction d’infrastructure et achat d’équipements au Centre pilote de formation professionnelle (CPFP) ; 2) Formation technique et appui à l’INFP et Entreprenariat, orientation et 3) placement des diplômés, visait a donner une alternative aux nombreux jeunes de Cité Soleil entre 15 et 24 ans n’ayant jamais occupé un emploi productif ni bénéficié d’une formation adéquate.



À travers ce projet, le BIT entend contribuer à l’émancipation professionnelle des jeunes de Cité Soleil, une tâche à laquelle s’attèle déjà le Centre Pilote de Formation Professionnelle depuis une quarantaine d’années, qui a déjà formé plusieurs milliers de techniciens dans la zone. Ce projet a permis de renforcer l’offre de formation professionnelle du CPFP par une méthode adaptée et intégrée pour les jeunes vulnérable et aussi renforcer les capacités institutionnelles de l’Institut National de Formation (INFP) en vue de soutenir les actions du Gouvernement haïtien dans le cadre de la réduction de la violence communautaire.



