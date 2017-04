iciHaïti - Sport : Visite éclair du Président de la FIFA





La Fédération Haïtienne de Football (FHF) annonce que suite à son invitation, elle recevra samedi 29 avril, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, pour une visite de quelques heures. Il sera accompagné de Victor Montagliani, Vice-président de la FIFA, Président de la CONCACAF et Président de l'Association Canadienne de Soccer.



« il en profitera pour rencontrer les nouvelles autorités du pays et aussi la famille du football [...] il renouvellera sa solidarité vis-à-vis du peuple haïtien en général et à la communauté du football en particulier suite aux catastrophes naturelles qui ont frappées le pays [...] cette visite constitue une suite à celle d'évaluation et de solidarité de la délégation de la FIFA-CONCACAF en novembre 2016 http://www.icihaiti.com/article-19119-icihaiti-petit-goave-visite-d-evaluation-post-matthew-du-parc-anglade.html » précise la Fédération.



BF/ iciHaïti