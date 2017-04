iciHaïti - Diaspora : Samuel Pierre reçoit le Prix El Fasi





Lors de sa 4ème Édition, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a attribué le Prix El Fasi au Professeur Samuel Pierre, canadien d’origine haïtienne, Expert de réputation internationale qui œuvre depuis 25 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ce Prix, remis tous les quatre ans, couronne le travail d’une personnalité marquante des réseaux de la Francophonie.



Professeur titulaire au département de génie informatique et génie logiciel de l’École Polytechnique de Montréal, il a agit également comme Expert pour l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Samuel Pierre a à son actif plus de 500 publications scientifiques et de nombreuses distinctions académiques. Il faut rappeler que le Professeur Samuel est l'un des fondateurs et Président de GRAHN-Monde et de la revue trimestrielle « Haïti Perspectives » publiée par le GRAHN.



IH/ iciHaïti